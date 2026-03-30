Journée de l’Archéologie de Châteauponsac Musée Renné Baubérot Châteauponsac

Châteauponsac

Journée de l’Archéologie de Châteauponsac

Musée Renné Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvez l’association des Gaulois d’Esse Coriobona lors des Journées Européennes de l’Archéologie qui se dérouleront au musée. Ils vous présenteront trois artisanats et savoir-faire de nos lointains ancêtres ainsi que les armes utilisées pour défendre leurs villages. Cette journée est l’occasion de plonger dans cet univers ancien et de découvrir l’archéologie autrement. Des jeux de cocottes en papier seront également disponibles à l’accueil du musée. .

Musée Renné Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

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English : Journée de l’Archéologie de Châteauponsac

L’événement Journée de l’Archéologie de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin