Fête de la musique avec Keltas Châteauponsac
Fête de la musique avec Keltas Châteauponsac vendredi 19 juin 2026.
Châteauponsac
Fête de la musique avec Keltas
Ferme des Gâches Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19
La bibliothèque vous propose cette année pour la fête de la musique une ambiance celtique et festive avec le groupe Keltas. Au programme, musique entrainante, convivialité et restauration sur place !
En famille ou entre amis, ne ratez sous aucun prétexte ce rendez-vous annuel ! .
Ferme des Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 68 73 bibliotheque@gartempe-saint-pardoux.fr
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English : Fête de la musique avec Keltas
L’événement Fête de la musique avec Keltas Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Terres de Limousin
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