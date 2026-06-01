Fête de la musique avec Keltas Châteauponsac vendredi 19 juin 2026.

Châteauponsac

Fête de la musique avec Keltas

Ferme des Gâches Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

La bibliothèque vous propose cette année pour la fête de la musique une ambiance celtique et festive avec le groupe Keltas. Au programme, musique entrainante, convivialité et restauration sur place !

En famille ou entre amis, ne ratez sous aucun prétexte ce rendez-vous annuel ! .

Ferme des Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 68 73 bibliotheque@gartempe-saint-pardoux.fr

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English : Fête de la musique avec Keltas

L’événement Fête de la musique avec Keltas Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-05 par Terres de Limousin