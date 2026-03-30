Exposition temporaire ludique de Denis Bulot Musée René Baubérot Châteauponsac
Exposition temporaire ludique de Denis Bulot Musée René Baubérot Châteauponsac mercredi 1 juillet 2026.
Châteauponsac
Exposition temporaire ludique de Denis Bulot
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-02 2026-09-19
Lapalissyades Denis Bulot. Découvrez l’univers de cet artiste contemporain avec l’installation camouflage de ses œuvres dans les salles et vitrines du musée. Que ce soit en simple spectateur ou avec le jeu de chasse à l’œuvre, le contemporain et le patrimoine naturel s’invitent au musée. .
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18
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English : Exposition temporaire ludique de Denis Bulot
L’événement Exposition temporaire ludique de Denis Bulot Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
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