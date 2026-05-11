Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac

Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac

Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac samedi 27 juin 2026.

Lieu : Les Gâches

Adresse : Ferme des Gâches

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Châteauponsac

Fête de la Saint Jean

Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez passer un moment convivial et chaleureux autour d’un banquet agneau à la broche suivi d’un feu de Saint-Jean et d’un bal animé par M87.   .

Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79  calchateauponsac@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Jean

L’événement Fête de la Saint Jean Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

À voir aussi à Châteauponsac (Haute-Vienne)