Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac
Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac samedi 27 juin 2026.
Châteauponsac
Fête de la Saint Jean
Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez passer un moment convivial et chaleureux autour d’un banquet agneau à la broche suivi d’un feu de Saint-Jean et d’un bal animé par M87. .
Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Saint Jean
L’événement Fête de la Saint Jean Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Châteauponsac (Haute-Vienne)
- Contes sur les créatures de la nuit en Limousin (français et occitan), Musée René Baubérot, Châteauponsac 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées à Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac 23 mai 2026
- Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac 24 mai 2026
- Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac 13 juin 2026