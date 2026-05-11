Fête de la Saint Jean Les Gâches Châteauponsac

Châteauponsac

Fête de la Saint Jean

Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez passer un moment convivial et chaleureux autour d’un banquet agneau à la broche suivi d’un feu de Saint-Jean et d’un bal animé par M87. .

Les Gâches Ferme des Gâches Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr

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English : Fête de la Saint Jean

L’événement Fête de la Saint Jean Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin