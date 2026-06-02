Exposition des dessins de Michel Trouvat Châteauponsac
Exposition des dessins de Michel Trouvat Châteauponsac mercredi 8 juillet 2026.
Châteauponsac
Exposition des dessins de Michel Trouvat
Place Xavier Mazurier Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Michel Trouvat vous accueille à nouveau cette année pour vous présenter ses nouveaux dessins au cœur de Châteauponsac. .
Place Xavier Mazurier Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 21 49 39 michel_ti@hotmail.com
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English :
L’événement Exposition des dessins de Michel Trouvat Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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