Châteauponsac

Exposition des dessins de Michel Trouvat

Place Xavier Mazurier Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Michel Trouvat vous accueille à nouveau cette année pour vous présenter ses nouveaux dessins au cœur de Châteauponsac. .

Place Xavier Mazurier Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 21 49 39 michel_ti@hotmail.com

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English :

L’événement Exposition des dessins de Michel Trouvat Châteauponsac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin