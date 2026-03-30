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Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac

Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac

Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Musée René Baubérot

Adresse : 1 Place Saint-Thyrse

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Châteauponsac

Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11

Partez à la découverte d’une partie des collections du musée pendant 1 heure, en visite commentée en anglais. Accompagnés de notre bénévole, Jane, découvrez les anciens métiers majoritairement présents sur le territoire de la Haute-Vienne entre le 19e et le 20e siècle. Entre métiers ayant évolué et ceux disparus, vous découvrirez les outils, les techniques et savoir-faire de nos anciens artisans du Limousin.   .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18  musee@chateauponsac.fr

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English : Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier

L’événement Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin

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