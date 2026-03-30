Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac
Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac vendredi 10 juillet 2026.
Châteauponsac
Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11
Partez à la découverte d’une partie des collections du musée pendant 1 heure, en visite commentée en anglais. Accompagnés de notre bénévole, Jane, découvrez les anciens métiers majoritairement présents sur le territoire de la Haute-Vienne entre le 19e et le 20e siècle. Entre métiers ayant évolué et ceux disparus, vous découvrirez les outils, les techniques et savoir-faire de nos anciens artisans du Limousin. .
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier
L’événement Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
À voir aussi à Châteauponsac (Haute-Vienne)
- Contes sur les créatures de la nuit en Limousin (français et occitan), Musée René Baubérot, Châteauponsac 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées à Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac 23 mai 2026
- Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac 24 mai 2026
- Fête de printemps Châteauponsac 31 mai 2026
- Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac 13 juin 2026