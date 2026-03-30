Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Musée René Baubérot Châteauponsac

Châteauponsac

Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11

Partez à la découverte d’une partie des collections du musée pendant 1 heure, en visite commentée en anglais. Accompagnés de notre bénévole, Jane, découvrez les anciens métiers majoritairement présents sur le territoire de la Haute-Vienne entre le 19e et le 20e siècle. Entre métiers ayant évolué et ceux disparus, vous découvrirez les outils, les techniques et savoir-faire de nos anciens artisans du Limousin. .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

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English : Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier

L’événement Visite guidée en anglais traditions et artisanat d’hier Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin