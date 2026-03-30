Visite du bourg de Châteauponsac Devant la mairie Châteauponsac

Châteauponsac

Visite du bourg de Châteauponsac

Devant la mairie 1 Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Envie d’en apprendre plus sur l’histoire de notre magnifique ville de Châteauponsac ? Des visites en extérieur seront organisées tous les quinze jours en juillet et août. Rendez-vous devant la mairie pour apprendre les secrets cachés de l’église Saint-Thyrse, du rempart médiéval et antique, du Faubourg sous le Moustier et plein d’autres. .

Devant la mairie 1 Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr

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English : Visite du bourg de Châteauponsac

L’événement Visite du bourg de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin