Visite du bourg de Châteauponsac Devant la mairie Châteauponsac
Visite du bourg de Châteauponsac Devant la mairie Châteauponsac jeudi 9 juillet 2026.
Châteauponsac
Visite du bourg de Châteauponsac
Devant la mairie 1 Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Envie d’en apprendre plus sur l’histoire de notre magnifique ville de Châteauponsac ? Des visites en extérieur seront organisées tous les quinze jours en juillet et août. Rendez-vous devant la mairie pour apprendre les secrets cachés de l’église Saint-Thyrse, du rempart médiéval et antique, du Faubourg sous le Moustier et plein d’autres. .
Devant la mairie 1 Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 musee@chateauponsac.fr
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English : Visite du bourg de Châteauponsac
L’événement Visite du bourg de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
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