Fête de printemps Châteauponsac
Fête de printemps Châteauponsac dimanche 31 mai 2026.
Châteauponsac
Fête de printemps
Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez dénicher l’objet que vous recherchez depuis tant de temps lors du vide grenier. Les enfants pourront s’amuser dans les manèges présents pour l’occasion. .
Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr
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English : Fête de printemps
L’événement Fête de printemps Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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