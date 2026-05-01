Châteauponsac

Fête de printemps

Place de la République Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez dénicher l’objet que vous recherchez depuis tant de temps lors du vide grenier. Les enfants pourront s’amuser dans les manèges présents pour l’occasion. .

Place de la République Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr

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English : Fête de printemps

L’événement Fête de printemps Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin