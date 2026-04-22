Nuit Européenne des musées à Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac

Châteauponsac

Nuit Européenne des musées à Châteauponsac

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La nuit est un moment de calme, mais aussi de tempête pour tous les monstres et créatures qui rôdent. Venez découvrir les contes sur ces créatures pas si fantastiques lors de la Nuit Européenne des musées. Vous pourrez suivre nos conteurs, en occitan avec Jean-François Vignaud (de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin) et en français avec Fred Tréglia (auteur et passeur d’histoires), au fil des salles. Un jeu de Cherche et trouve sera également disponible avec des photos d’objets un peu spéciales à retrouver dans les salles du musée. .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

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English : Nuit Européenne des musées à Châteauponsac

L’événement Nuit Européenne des musées à Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin