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Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Boulodrome

Adresse : Avenue de Lorraine

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Châteauponsac

Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:15:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Venez découvrir et tester les nouveaux terrains lors de ce concours de pétanque en doublette ouvert à tous.   .

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 82 86 

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English : Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque

L’événement Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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