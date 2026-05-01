Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Châteauponsac

Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:15:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Venez découvrir et tester les nouveaux terrains lors de ce concours de pétanque en doublette ouvert à tous. .

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 82 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque

L’événement Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin