Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac
Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac dimanche 24 mai 2026.
Châteauponsac
Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque
Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:15:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Venez découvrir et tester les nouveaux terrains lors de ce concours de pétanque en doublette ouvert à tous. .
Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 00 82 86
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L’événement Inauguration des nouveaux terrains de pétanque et concours de pétanque Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin