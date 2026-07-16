Continuum | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Continuum | Saison HMJ Jeudi 19 novembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;

Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Steve Reich ; Jean-Sébastien Bach

Ensemble Overlap : Vincent Desille et Maxime Dayre, guitares

Ce programme s’articule autour de deux grands compositeurs : Jean-Sebastien Bach et Steve Reich. Imaginé comme un grand continuum, le concert explore deux conceptions du contrepoint : l’une mouvante et horizontale et l’autre minimaliste et verticale. Si Bach nous emporte dans un univers narratif en perpétuelle évolution, le contrepoint de Reich nous plonge dans une immobilité apparente, soulignée par la répétition à l’outrance de motifs musicaux. Au fil de ce flux ininterrompu de notes, ces deux langages s’opposent et se font écho, plaçant l’auditeur au centre d’un grand mouvement perpétuel..

Durée : 1H

Billetterie en ligne(abonnements et plein tarif) ou au guichet selonhoraires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}] [{« link »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/acces/ »}]

Ensemble Overlap : Vincent Desille et Maxime Dayre, guitares

©OlivierJorrion