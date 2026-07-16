Continuum | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 19 novembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Continuum | Saison HMJ Jeudi 19 novembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;
Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00
Steve Reich ; Jean-Sébastien Bach
Ensemble Overlap : Vincent Desille et Maxime Dayre, guitares
Ce programme s’articule autour de deux grands compositeurs : Jean-Sebastien Bach et Steve Reich. Imaginé comme un grand continuum, le concert explore deux conceptions du contrepoint : l’une mouvante et horizontale et l’autre minimaliste et verticale. Si Bach nous emporte dans un univers narratif en perpétuelle évolution, le contrepoint de Reich nous plonge dans une immobilité apparente, soulignée par la répétition à l’outrance de motifs musicaux. Au fil de ce flux ininterrompu de notes, ces deux langages s’opposent et se font écho, plaçant l’auditeur au centre d’un grand mouvement perpétuel..
Durée : 1H
Billetterie en ligne(abonnements et plein tarif) ou au guichet selonhoraires d’ouverture de la billetterie
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Ensemble Overlap : Vincent Desille et Maxime Dayre, guitares
©OlivierJorrion
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