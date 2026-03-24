Contrast Château de Gaillon Gaillon
Contrast Château de Gaillon Gaillon samedi 30 mai 2026.
Contrast
Château de Gaillon Allée du château Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette année, c’est un quatuor de trombones, composé de quatre étudiants issus des conservatoires nationaux de Paris et d’Amsterdam et véritables pépites de la scène musicale, qui s’installe au château.
Leur brillance, leur son rond et chaleureux vous transporteront dans un univers sonore riche et captivant. Avec un programme large et varié, mêlant arrangements de musique classique, de musique de film ainsi que de variété en tout genre, cet évènement promet de vous surprendre et de vous émerveiller.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir de nouveaux talents et de vivre une expérience artistique inoubliable.
Avec Elliot LEVEQUE, Camille BRESSON, Valentin REMY, Jules RABL
Durée 1h
A noter de 18h à 23h30, le domaine propose également des animations et des visites du premier château Renaissance de France. .
Château de Gaillon Allée du château Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 52 85 78 rea-communication@seine-eure.com
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English : Contrast
L’événement Contrast Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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