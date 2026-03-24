Gaillon entre château et ville Château de Gaillon Gaillon
Gaillon entre château et ville Château de Gaillon Gaillon samedi 30 mai 2026.
Gaillon entre château et ville
Château de Gaillon Allée de l’Ermitage Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
À la lueur de mises en lumière somptueuses, le château de Gaillon se dévoile sous un jour nouveau. Entre déambulations, jeux, animations et visites musicales, cette soirée est une invitation à l’émerveillement. Le château aura le plaisir d’accueillir le concert Contrast, une performance organisée par le réseau des enseignements artistiques de l’Agglomération Seine-Eure.
Les importants travaux de réhabilitation se poursuivent ne permettant pas de garantir un accès à l’entièreté du domaine. L’accès aux personnes à mobilité réduite est partiel. .
Château de Gaillon Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 info@chateaudegaillon.fr
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L’événement Gaillon entre château et ville Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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