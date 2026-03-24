Gaillon entre château et ville Château de Gaillon Gaillon

Gaillon entre château et ville

Château de Gaillon Allée de l’Ermitage Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

À la lueur de mises en lumière somptueuses, le château de Gaillon se dévoile sous un jour nouveau. Entre déambulations, jeux, animations et visites musicales, cette soirée est une invitation à l’émerveillement. Le château aura le plaisir d’accueillir le concert Contrast, une performance organisée par le réseau des enseignements artistiques de l’Agglomération Seine-Eure.

Les importants travaux de réhabilitation se poursuivent ne permettant pas de garantir un accès à l’entièreté du domaine. L’accès aux personnes à mobilité réduite est partiel. .

Château de Gaillon Allée de l’Ermitage Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 53 86 40 info@chateaudegaillon.fr

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English : Gaillon entre château et ville

L’événement Gaillon entre château et ville Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure