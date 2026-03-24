Gaillon entre ville et château

Place de l’Eglise rue du Général de Gaulle Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous place de l’église avec la mise en valeur du vitrail Décorchemont visites libres ou guidées de l’Eglise pour une soirée à la bougie. Concert (19h), visite de l’Eglise, jeux et animations (Jeux pour les enfants petits et grands). 21h15 allumage des bougies

Restauration à proximité chez les commerçants. .

Place de l’Eglise rue du Général de Gaulle Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 77 50 21 ehure@ville-gaillon.fr

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English : Gaillon entre ville et château

L’événement Gaillon entre ville et château Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure