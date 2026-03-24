Gaillon entre ville et château Gaillon

Gaillon entre ville et château Gaillon samedi 30 mai 2026.

Gaillon entre ville et château

Place de l’Eglise rue du Général de Gaulle Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rendez-vous place de l’église avec la mise en valeur du vitrail Décorchemont visites libres ou guidées de l’Eglise pour une soirée à la bougie. Concert (19h), visite de l’Eglise, jeux et animations (Jeux pour les enfants petits et grands). 21h15 allumage des bougies
Restauration à proximité chez les commerçants.   .

Place de l’Eglise rue du Général de Gaulle Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 77 50 21  ehure@ville-gaillon.fr

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English : Gaillon entre ville et château

L’événement Gaillon entre ville et château Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure

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