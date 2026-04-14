Visite libre des anciens jardins, Château de Gaillon, Gaillon

Visite libre des anciens jardins 5 – 7 juin Château de Gaillon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez découvrir les anciens jardins de plaisance du château de Gaillon, agrémentés pour l’occasion de stands et associations pour mettre le patrimoine végétal et la biodiversité à l’honneur.

Château de Gaillon 2 Allée de l’Ermitage, 27600 Gaillon, France Gaillon 27600 Eure Normandie 0232538640 https://chateaudegaillon.fr Les jardins de Gaillon furent parmi les premiers jardins français de la Renaissance, entre tradition médiévale et apports italianisants. Ils faisaient partie des trois plus grands du royaume, aux côtés des jardins des châteaux de Blois et Amboise. Aucun jardin français du XVIe siècle ne fut préservé mais, à Gaillon, les emprises demeurent ainsi qu’une précieuse documentation.

Venez découvrir les anciens jardins de plaisance du château de Gaillon, agrémentés pour l’occasion de stands et associations pour mettre le patrimoine végétal et la biodiversité à l’honneur.

Samuel Sly