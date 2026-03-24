Juliette & Roméo Château de Gaillon Gaillon

Juliette & Roméo

Château de Gaillon Allée du château Gaillon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir une version moderne réécrite et adaptée au jeune public de l’histoire d’amour mythique de Roméo et Juliette de William Shakespeare.

Mise en musique par Sergueï Prokofiev, les élèves talentueux du conservatoire vous emmèneront dans un voyage artistique à travers cinq tableaux musicaux magnifiquement interprétés, accompagnés de chorégraphies vidéoprojetées sur grand écran. Vous serez transportés par l’art pictural, les films, la musique, la danse et l’art dramatique qui donneront vie à ce chef-d’œuvre intemporel dans une expérience immersive, captivante et originale.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui vous fera redécouvrir la puissance et la beauté de cette histoire emblématique.

A noter de 18h à 23h30, le domaine propose également des animations et des visites du premier château Renaissance de France. .

Château de Gaillon Allée du château Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 52 85 78 rea-communication@seine-eure.com

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English : Juliette & Roméo

L’événement Juliette & Roméo Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure