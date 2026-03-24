Juliette & Roméo Château de Gaillon Gaillon
Juliette & Roméo Château de Gaillon Gaillon vendredi 29 mai 2026.
Juliette & Roméo
Château de Gaillon Allée du château Gaillon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir une version moderne réécrite et adaptée au jeune public de l’histoire d’amour mythique de Roméo et Juliette de William Shakespeare.
Mise en musique par Sergueï Prokofiev, les élèves talentueux du conservatoire vous emmèneront dans un voyage artistique à travers cinq tableaux musicaux magnifiquement interprétés, accompagnés de chorégraphies vidéoprojetées sur grand écran. Vous serez transportés par l’art pictural, les films, la musique, la danse et l’art dramatique qui donneront vie à ce chef-d’œuvre intemporel dans une expérience immersive, captivante et originale.
Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui vous fera redécouvrir la puissance et la beauté de cette histoire emblématique.
A noter de 18h à 23h30, le domaine propose également des animations et des visites du premier château Renaissance de France. .
Château de Gaillon Allée du château Gaillon 27600 Eure Normandie +33 2 32 52 85 78 rea-communication@seine-eure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Juliette & Roméo
L’événement Juliette & Roméo Gaillon a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
À voir aussi à Gaillon (Eure)
- Circuit La Grande Évasion Gaillon Eure 1 mai 2026
- Circuit « Que de la Gueule ? » Gaillon Eure 1 mai 2026
- Gaillon entre ville et château Gaillon 30 mai 2026
- Gaillon entre château et ville Château de Gaillon Gaillon 30 mai 2026
- Contrast Château de Gaillon Gaillon 30 mai 2026