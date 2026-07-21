Contrepoint contemporain. Vija Celmins Musée de l’Orangerie Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Musée de l'Orangerie · Paris
Informations pratiques
Ses œuvres, réalisées entre 1971 et 2000, utilisent différentes techniques (dessin, peinture, estampe, bois gravé) et jouent sur la planéité et l’illusion.
Présentées dans le pronaos et la salle contemporaine du musée, ces pièces dialoguent avec les Nymphéas de Monet et invitent à une expérience attentive et silencieuse.
Le contrepoint contemporain met à l’honneur Vija Celmins, l’artiste qui développe depuis la fin des années 1960 un travail très précis, centré sur les surfaces : océan, désert, ciel ou neige, qu’elle appelle « images impossibles », sans repères spatiaux, immergeant le spectateur dans l’infini.
Du mercredi 30 septembre 2026 au lundi 15 février 2027 :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 18h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T14:00:00+02:00
fin : 2027-02-15T19:00:00+01:00
Date(s) : 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Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries 75001 Paris
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