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Contrepoint contemporain. Vija Celmins Musée de l’Orangerie Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Musée de l'Orangerie · Paris

Contrepoint contemporain. Vija Celmins Musée de l’Orangerie Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
lundi 15 février 2027
Lieu
Musée de l'Orangerie
Adresse
Jardin des Tuileries
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Ses œuvres, réalisées entre 1971 et 2000, utilisent différentes techniques (dessin, peinture, estampe, bois gravé) et jouent sur la planéité et l’illusion.

Présentées dans le pronaos et la salle contemporaine du musée, ces pièces dialoguent avec les Nymphéas de Monet et invitent à une expérience attentive et silencieuse.

Le contrepoint contemporain met à l’honneur Vija Celmins, l’artiste qui développe depuis la fin des années 1960 un travail très précis, centré sur les surfaces : océan, désert, ciel ou neige, qu’elle appelle « images impossibles », sans repères spatiaux, immergeant le spectateur dans l’infini.
Du mercredi 30 septembre 2026 au lundi 15 février 2027 :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 18h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T14:00:00+02:00
fin : 2027-02-15T19:00:00+01:00
Date(s) : 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Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries  75001 Paris


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