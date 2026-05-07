Convention de Tatouage Quai Louis Prunier La Rochelle
Convention de Tatouage Quai Louis Prunier La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Convention de Tatouage
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
La Rochelle accueille une convention de tatouage nouvelle génération à l’Espace Encan, organisée par le salon de tatouage Encre-moi et Nanoo Inka
.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesminimesink17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Rochelle hosts a new-generation tattoo convention at Espace Encan, organized by tattoo parlour Encre-moi and Nanoo Inka
L’événement Convention de Tatouage La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-07 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Journée réparation de vélos, Working Share Newton, La Rochelle 11 mai 2026
- Atelier partage de la route, Les cabanes urbaines, La Rochelle 11 mai 2026
- Comment réparer une crevaison? Atelier mécanique en mixité choisie, Vive le Vélo, La Rochelle 12 mai 2026
- Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey Maison des Écritures La Rochelle 12 mai 2026
- SCOTT McCLOUD + PIERRE CHAISSAC, Au Chaudron, La Rochelle 12 mai 2026