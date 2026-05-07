Convention de Tatouage Quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Convention de Tatouage

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

La Rochelle accueille une convention de tatouage nouvelle génération à l’Espace Encan, organisée par le salon de tatouage Encre-moi et Nanoo Inka

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Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesminimesink17@gmail.com

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English :

La Rochelle hosts a new-generation tattoo convention at Espace Encan, organized by tattoo parlour Encre-moi and Nanoo Inka

L’événement Convention de Tatouage La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-07 par Nous La Rochelle