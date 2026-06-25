Marché Le bazar d’été des cabanes Les Cabanes urbaines La Rochelle samedi 4 juillet 2026.

La Rochelle

Marché Le bazar d’été des cabanes

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le Bazar d’été, c’est la première édition estivale du marché de créateur·ices des Cabanes Urbaines !

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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

The Bazar d’Été is the first summer edition of the Cabanes Urbaines artisan market!

L’événement Marché Le bazar d’été des cabanes La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle