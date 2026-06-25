Marché Le bazar d’été des cabanes Les Cabanes urbaines La Rochelle
Marché Le bazar d’été des cabanes Les Cabanes urbaines La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Marché Le bazar d’été des cabanes
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le Bazar d’été, c’est la première édition estivale du marché de créateur·ices des Cabanes Urbaines !
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Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
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English :
The Bazar d’Été is the first summer edition of the Cabanes Urbaines artisan market!
L’événement Marché Le bazar d’été des cabanes La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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