Concert Gilou Modjet Machine Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert Gilou Modjet Machine

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Jeudi 3 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille Gilou Modjet Machine pour une soirée disco-funk burlesque, festive et déjantée aux sonorités vintage.

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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

Thursday July 3 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes Gilou Modjet Machine for an evening of burlesque, festive disco-funk and vintage sounds.

L’événement Concert Gilou Modjet Machine La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-17 par Nous La Rochelle