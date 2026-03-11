Convergence Marine Jouffrain et Martine Amadieu Galerie d’Art Montesquieu Agen

Convergence Marine Jouffrain et Martine Amadieu

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-30

Convergence réunit le dessin et la céramique dans un dialogue vibrant. Le dessin capte le mouvement tandis que la céramique reflète la transformation. Ces œuvres échangent légèreté, matière et couleur, créant une unité à partir de leurs différences.

Galerie d’Art Montesquieu 117 Rue Montesquieu Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 48 53 helene.korzepa@agglo-agen.fr

English : Convergence Marine Jouffrain et Martine Amadieu

Convergence brings together drawing and ceramics in a vibrant dialogue. Drawing captures movement, while ceramics reflect transformation. These works exchange lightness, material and color, creating unity from their differences.

