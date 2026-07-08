Informations pratiques

À l’occasion des 10 ans de La Place, nous travaillons sur une exposition collective réunissant une vingtaine d’artistes français et internationaux issus des cultures urbaines.

L’exposition est organisée par Maquis-Art pour La Place, avec une curation assurée par Mika Papamichail.

Le titre CONVERGENCES fait écho à Châtelet-Les Halles, véritable point de rencontre au cœur de Paris, mais aussi au croisement des générations, des styles et des scènes qui composent aujourd’hui l’art urbain.

L’idée est de réunir des artistes aux univers très différents mais partageant une même culture. Graffiti, muralisme, illustration, post-graffiti et art urbain contemporain dialogueront à travers une sélection d’artistes confirmés, chacun présentant deux œuvres représentatives de son travail.

L’exposition fera également écho à l’histoire de l’Aérosol et aux différents projets qui continuent aujourd’hui à faire vivre les cultures urbaines en France, notamment avec l’ouverture récente de l’Aérosol La Tulipe à Marseille.

Parmi les premiers artistes annoncés : Réso, Korse, Apset, Billy Gee, Jo Ber, Difuz et Aero. On vous parle très vite de la liste complète des artistes à venir…

Du 2 au 8 Octobre à La Place !

À découvrir du vendredi 2 octobre au jeudi 8 octobre à La Place !

Du vendredi 02 octobre 2026 au jeudi 08 octobre 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/10-ans-la-place-exposition



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