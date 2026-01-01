Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine

Conversation en anglais Papo’thé

2 place Clemenceau Sainte-Hermine Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-05-12 15:30:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Venez passer un moment convivial pour pratiquer l’anglais oral !

Si vous souhaitez pratiquer l’anglais oral et passer un moment convivial autour d’une tasse de thé, venez tous les mardi à 14h30 chez Papo’thé pour de la conversation en anglais avec Daisy, professeure d’anglais.

Places limitées à 6 personnes. Sur réservation. .

2 place Clemenceau Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr

English :

Come and spend some time practicing your spoken English!

