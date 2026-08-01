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Convoi du C15 Tour Festival Saint-Pardoux-Soutiers

samedi 8 août 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers

Convoi du C15 Tour Festival Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Pardoux-Soutiers

Convoi du C15 Tour Festival

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Dans le cadre du C15 Tour Festival organisé les 7 et 8 août à Parthenay, un convoi de C15 va parcourir la Gâtine de 9h à 12h, et passera dans notre commune de Saint-Pardoux-Soutiers 10h52 11h12 11h32   .

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Convoi du C15 Tour Festival

L’événement Convoi du C15 Tour Festival Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine

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