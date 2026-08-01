Informations pratiques

Verruyes

Convoi du C15 Tour Festival

Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre du C15 Tour Festival organisé les 7 et 8 août à Parthenay, un convoi de C15 va parcourir la Gâtine de 9h à 12h, et passera dans notre commune de Verruyes à 9h55 10h15 10h35 .

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Convoi du C15 Tour Festival

L’événement Convoi du C15 Tour Festival Verruyes a été mis à jour le 2026-07-29 par CC Val de Gâtine