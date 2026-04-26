Cookie Records Open Air avec Terrence Parker et Bolivard Kilomètre 25 Paris

⛱ ☀ COOKIE RECORDS OPEN AIR☀ ⛱

WOOP WOOP ! 9h de fête NON STOP.

La dream team Cookie Records revient au KM25 en rassemblant sur un même plateau la légende américaine Terrence Parker, une SECRET GUEST reine de la house, qu’on annonce bientôt, le maître de la weird pop Bolivard, ainsi que Perle Ropers et Mona Bone.

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :

– un.e inconnu.e du dancefloor

– un.e artiste

– un membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

LINE UP

*TERRENCE PARKER*

Terrence Parker (connu par beaucoup sous le nom de « TP ») figure parmi le groupe très restreint des légendes de la House. Enfant de Detroit, il a mixé dans les meilleurs clubs du monde avec son iconique combiné de téléphone qu’il utilise en guise de casque audio pour faire ses transitions. C’est la 4ème fois qu’il vient mixer à une soirée Cookie Records, au-delà de la musique, il fait partie des rencontres humaines les plus belles qu’on ait faites jusqu’à aujourd’hui dans notre métier.

*SECRET GUEST*

Une reine de la house sera bientôt annoncée…on vous conseille de prendre vos tickets avant.

*BOLIVARD* [COOKIE RECORDS]

Membre historique du crew Cookie Records, Bolivard ne laisse personne indifférent. Avec son style unique, l’homme en noir et blanc distillera des edits club de ses 3 disques dont le dernier opus « Bolivardisme » vient de paraître. Ses DJ sets sont à son image : spectaculaires.

*MONA BONE B2B PERLE ROPERS*

Mona Bone et Perle Ropers sont 2 étoiles montantes de la scène soulful parisienne. On les a notamment vues récemment aux côté de nouveau roi de la disco : Kirollus.

Infos pratiques

:

KILOMÈTRE25, LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES.

Lieu de vie de 2 200 m2 sous le périphérique, le Kilomètre25 accompagne et valorise les expressions artistiques émergentes et les porteurs de projets engagés. La nuit, cet open air devient un espace de libre expression pour les musiques électroniques.

SHOPS, CAPSULES ARTISTIQUES & TATTOOS TOUTE LA SAISON AU KILOMÈTRE25.

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Vestiaire.

2€ par petit article (veste, manteau, petit sac, qui se pend sur un cintre)

4€ par grand article (gros sac, casque de moto, qui ne se pend pas sur un cintre)

Capacité limitée, venez léger ! Pas de valise, plan vigipirate.

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ACCÈS :

Kilomètre25 Open-air

8 Boulevard Macdonald – Paris 19ème

T(3B) : Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig

M(5) : Porte de Pantin ou Hoche

M(7) : Porte de la Villette

RER(E) : Gare de Pantin

VELIB : Ella Fitzgerald

Accès PSH : par le canal

– nous contacter contact@kilometre25.fr

Tous les comportements discriminatoires, tels que le racisme, l’homophobie, la transphobie, le sexisme et la haine, sont strictement interdits au Kilomètre25. En tant que club et débitant de boissons alcoolisées licence IV, Kilomètre25 n’accepte que les personnes majeures.

UNE PIECE D’IDENTITE ORIGINALE VOUS SERA DEMANDEE A L’ENTREE

La direction de Kilomètre25 se réserve le droit d’admission.

En cas de refus d’admission, veillez à réclamer votre remboursement de prévente le soir même auprès du responsable sur place à la porte d’entrée.

La légende de détroit vient à Paris pour une date exceptionnelle.

Le samedi 30 mai 2026

de 00h00 à 09h00

Fermé du samedi 30 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T03:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T00:00:00+02:00_2026-05-30T09:00:00+02:00

Kilomètre 25 8 boulevard Macdonald 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/cookie-terence-parker-bolivard-perle-ropers-kilometre25 https://www.facebook.com/Kilometre25 https://www.facebook.com/Kilometre25



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