COOKIE RECORDS Open air + Club XXL LA ROTONDE Paris

4 SCÈNES = 4 COLLECTIFS / LINE-UP XXL ET DES SURPRISES

Ici la Cookie team, absolument RAVIE d’être de retour à La Rotonde avec un format hybride Open Air + Club

OUTDOOR – COOKIE RECORDS & FRIENDS Terrasse (17h/22h)

– COOKIE RECORDS & FRIENDS Terrasse (17h/22h) SCÈNE 1 – LE DISCO BOWL & FRIENDS Atrium (00h/05h30)

– LE DISCO BOWL & FRIENDS Atrium (00h/05h30) SCÈNE 2 – LATER. & FRIENDS Refuge (22h/05h)

– LATER. & FRIENDS Refuge (22h/05h) SCÈNE 3 – KABYLIE MINOGUE & FRIENDS Miniclub (00h/05h15)

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :

* un.e inconnu.e du dancefloor

* un.e artiste

* un membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

Un format hybride avec une scène en Open Air et 3 scène à l’intérieur de la Rotonde !

Le samedi 09 mai 2026

de 17h00 à 06h00

Fermé du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026

payant

De 10 à 20 euros

Gratuit en Open-air

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T06:00:00+02:00

LA ROTONDE 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/cookie-records-open-airclub



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