COOKIE RECORDS Open air + Club XXL LA ROTONDE Paris
COOKIE RECORDS Open air + Club XXL LA ROTONDE Paris samedi 9 mai 2026.
4 SCÈNES = 4 COLLECTIFS / LINE-UP XXL ET DES SURPRISES
Ici la Cookie team, absolument RAVIE d’être de retour à La Rotonde avec un format hybride Open Air + Club
- OUTDOOR – COOKIE RECORDS & FRIENDS Terrasse (17h/22h)
- SCÈNE 1 – LE DISCO BOWL & FRIENDS Atrium (00h/05h30)
- SCÈNE 2 – LATER. & FRIENDS Refuge (22h/05h)
- SCÈNE 3 – KABYLIE MINOGUE & FRIENDS Miniclub (00h/05h15)
RAMÈNE DE L’AMOUR
On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :
* un.e inconnu.e du dancefloor
* un.e artiste
* un membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)
Un format hybride avec une scène en Open Air et 3 scène à l’intérieur de la Rotonde !
Le samedi 09 mai 2026
de 17h00 à 06h00
Fermé du samedi 09 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026
payant
De 10 à 20 euros
Gratuit en Open-air
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T06:00:00+02:00
LA ROTONDE 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris
https://shotgun.live/fr/events/cookie-records-open-airclub
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