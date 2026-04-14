Coopérative fromagère Haute-Maurienne, Coopérative fromagère Haute-Maurienne, Val-Cenis

Coopérative fromagère Haute-Maurienne 1 – 6 juin Coopérative fromagère Haute-Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Créée en 1954, la Coopérative de Lanslebourg fusionne entre 1966 et 2008 avec les coopératives des autres villages pour former l’unité agricole représentée par la Coopérative Laitière de Haute-Maurienne Vanoise. C’est l’histoire et la filière fromagère locale qui sont préservées ! Aujourd’hui, 40 exploitations livrent le lait de leur troupeau pour le transformer en Beaufort AOP, du Bleu de Bonneval-sur-Arc.

Coopérative fromagère Haute-Maurienne 36 rue de l’Arc 73480 Val-Cenis-Lanslebourg Val-Cenis 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « g.bantin@coophautemaurienne.fr »}]

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