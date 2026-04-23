Exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis

Val-Cenis

Exposition Le Pastoralisme en Vanoise

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-07

Quelle est la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise ?

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Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

What’s daily life like for farmers and shepherds in the Vanoise?

L’événement Exposition Le Pastoralisme en Vanoise Val-Cenis a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise