Exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis
Exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis dimanche 28 juin 2026.
Val-Cenis
Exposition Le Pastoralisme en Vanoise
Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-07
Quelle est la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise ?
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Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr
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English :
What’s daily life like for farmers and shepherds in the Vanoise?
L’événement Exposition Le Pastoralisme en Vanoise Val-Cenis a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise
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