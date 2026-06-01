Visite libre de la chapelle St Jean Baptiste, Chapelle Saint Jean-Baptiste, Val-Cenis

Visite libre de la chapelle St Jean Baptiste 19 et 20 septembre Chapelle Saint Jean-Baptiste Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette petite chapelle située dans le quartier du Canton, le plus ancien de Lanslebourg a été fondée à une époque très reculée comme une sauvegarde contre les ravages du ruisseau de Sainte-Marie. Elle apparait en effet dans des écrits de 1609 et elle a subi de grosses réparations en 1811, puis en 1925. Sa dernière restauration par une peintre décoratrice locale lui a redonné toute sa splendeur avec de magnifiques compositions florales. Elle abrite enfin un tableau sur le baptême du Christ datant du 18ème siècle.

Chapelle Saint Jean-Baptiste 73480 Lanslebourg Val-Cenis 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 69 65 15 51 Elle fut fondée à une époque très reculée comme une sauvegarde contre les ravages du ruisseau de Sainte-Marie. Elle apparait dans des écrits de 1609. En très mauvais état, elle fut restaurée en 1700 par la communauté et surtout par Jean-Baptiste Damé qui en fut le principal bienfaiteur. Elle a subi de grosses réparations en 1811, puis en 1925 sa dernière restauration avant l’actuelle. Elle contient un tableau datant du 18ème siècle, le baptême du Christ.

Cette petite chapelle située dans le quartier du Canton, le plus ancien de Lanslebourg a été fondée à une époque très reculée comme une sauvegarde contre les ravages du ruisseau de Sainte-Marie. Elle…

©JF Durand