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Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis

Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place de la Vanoise

Adresse : Maison de la Vanoise

Ville : 73500 Val-Cenis

Département : Savoie

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Val-Cenis

Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-07 2026-08-02

Un agent du Parc national de la Vanoise vous présente la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise.
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Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86  secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

An agent from the Vanoise National Park introduces you to the daily life of farmers and shepherds in the Vanoise.

L’événement Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Val-Cenis a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise

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