Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis
Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis mercredi 1 juillet 2026.
Val-Cenis
Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise
Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-07 2026-08-02
Un agent du Parc national de la Vanoise vous présente la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise.
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Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr
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English :
An agent from the Vanoise National Park introduces you to the daily life of farmers and shepherds in the Vanoise.
L’événement Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Val-Cenis a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise
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