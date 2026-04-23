Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Place de la Vanoise Val-Cenis

Val-Cenis

Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-07 2026-08-02

Un agent du Parc national de la Vanoise vous présente la vie quotidienne des agriculteurs et bergers en Vanoise.

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Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

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English :

An agent from the Vanoise National Park introduces you to the daily life of farmers and shepherds in the Vanoise.

L’événement Visite commentée de l’exposition Le Pastoralisme en Vanoise Val-Cenis a été mis à jour le 2026-04-23 par Parc National de la Vanoise