Lanslevillard visite libre de la chapelle St Sébastien, Chapelle St Sébastien, Val-Cenis

Lanslevillard visite libre de la chapelle St Sébastien 19 et 20 septembre Chapelle St Sébastien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La chapelle St Sébastien a une allure extérieure très modeste, mais elle abrite un ensemble exceptionnel de peintures murales d’une étonnante fraîcheur. On ne sait pas qui les réalisées ni même quand. Deux dates 1446 et 1518 sont visibles mais il n’existe aucun document écrit quant à sa construction.

Chapelle St Sébastien 73480 Lanslevillard Val-Cenis 73480 Lanslevillard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ Les peintures murales de la chapelle représentent des scènes de la vie du Christ ainsi que le martyre de St Sébastien qu’on évoquait contre la peste.

La chapelle St Sébastien a une allure extérieure très modeste, mais elle abrite un ensemble exceptionnel de peintures murales d’une étonnante fraîcheur. On ne sait pas qui les réalisées ni même Deux…

©JF Durand