Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite de la chapelle St Roch, chapelle Saint Roch, Val-Cenis

Visite de la chapelle St Roch, chapelle Saint Roch, Val-Cenis

Visite de la chapelle St Roch, chapelle Saint Roch, Val-Cenis dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : chapelle Saint Roch

Adresse : 73480 Lanslevillard

Ville : 73480 Val-Cenis

Département : Savoie

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite de la chapelle St Roch Dimanche 20 septembre, 14h00 chapelle Saint Roch Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle abrite l’Espace Culturel St Roch, point de départ des « Chemins de l’Histoire », un musée hors les murs à l’échelle d’un village et des ses alpages composé de dix chapelles qui présentent chacune une aspect de la vie des communautés montagnardes de Lanslevillard, de l’art rupestre à l’économie de la vache en passant par les trchniques de la fresque.

chapelle Saint Roch 73480 Lanslevillard Val-Cenis 73480 Lanslevillard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ Construite en 1634 après la grande peste de 1630, la chapelle St Roch abrite des objets de culte et des éléments statuaires des 16ème et 17ème siècles, ainsi que des éléments provenant de tombes gallo-romaines.
Elle abrite l’Espace Culturel St Roch, point de départ des « Chemins de l’Histoire », un musée hors les murs à l’échelle d’un village et des ses alpages composé de dix chapelles qui présentent chacune…

©JF Durand

À voir aussi à Val-Cenis (Savoie)