Visite exceptionnelle de la grotte des Balmes, Musée d’archéologie, Val-Cenis

Visite exceptionnelle de la grotte des Balmes Dimanche 14 juin, 14h00, 16h30 Musée d’archéologie Savoie

limité à 10 personnes – Sur inscription auprès du Musée d’Archéologie : +33 (0)6 69 65 15 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Près de quinze ans de fouilles archéologiques du site des Balmes ont livré un très riche matériel archéologique et la grotte s’est révélée être un site de référence pour la connaissance de l’implantation humaine en contexte alpin.

La transhumance des troupeaux, l’exploitation des matières premières (roches dures, minerais, métaux précieux), l’utilisation des cols pour le passage et les échanges sont à l’origine de l’occupation des hautes vallées.

La grotte des Balmes est exceptionnellement ouverte à l’occasion des JEA. l’après-midi débute par la visite commentée du Musée. Ensuire, une petite marche facile de 30 mn permet d’accéder au site.

Musée d’archéologie Sollières Envers Val-Cenis 73500 Sollières-Sardières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 http://www.archeologie-sollieres-sardieres.com Les premiers agriculteurs éleveurs du Néolithique se sont installés il y a environ 5 600 ans dans la grotte des Balmes qui domine Val Cenis-Sollières. Le musée présente les témoins de la vie quotidienne de ces premiers montagnards de Haute Maurienne qui entretenaient avec leur milieu des relations allant bien au-delà de la simple subsistance. Les influences culturelles sont marquées, signe d’échanges continus avec la Suisse, le nord de l’Italie et le littoral méditerranéen.

Près de quinze ans de fouilles archéologiques du site des Balmes ont livré un très riche matériel archéologique et la grotte s’est révélée être un site de référence pour la connaissance de humaine en…

©JF Durand