Le Jeu de piste archéologique de Jean Ducaillou, musée archéologie, Val-Cenis

Le Jeu de piste archéologique de Jean Ducaillou Samedi 13 juin, 14h00 musée archéologie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les premiers agriculteurs éleveurs du Néolithique se sont installés il y a environ 5 600 ans dans la grotte des Balmes qui domine Val Cenis-Sollières. Le musée présente les témoins de la vie quotidienne de ces premiers montagnards de Haute Maurienne qui entretenaient avec leur milieu des relations allant bien au-delà de la simple subsistance. Les influences culturelles sont marquées, signe d’échanges continus avec la Suisse, le nord de l’Italie et le littoral méditerranéen.

musée archéologie sollières envers Val-Cenis 73500 Sollières-Sardières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 69 65 15 51 http://www.archeologie-sollieres-sardieres.com Ce jeu de piste archéologique est l’occasion de découvrir l’archéologie et le site de la grotte des Balmes de façon totalement ludique et originale ! La règle du jeu est simple : des balises sont cachées autour du village ou sur le site de la grotte des Balmes. Elles comprennent des questions qui valent un certain nombre de points plus ou moins élevé selon leur emplacement ou la difficulté de la question. Le jeu commence par la visite commentée du Musée. Ensuite, l’animateur remet à chaque équipe une carte où sont notées les balises et elle dispose d’une heure pour les retrouver. Mais impossible de tout faire dans le temps imparti. Il va donc se falloir se montrer malin, faire des choix et bâtir une stratégie de course pour remporter le jeu !

Les premiers agriculteurs éleveurs du Néolithique se sont installés il y a environ 5 600 ans dans la grotte des Balmes qui domine Val Cenis-Sollières. Le musée présente les témoins de la vie de ces…

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