Visite libre de l’église Notre Dame de l’Assomption à Lanslebourg, Eglise Notre Dame de l’Assomption de Lanslebourg, Val-Cenis

Visite libre de l’église Notre Dame de l’Assomption à Lanslebourg 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption de Lanslebourg Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bien que bâtie entre 1820 et 1830, l’église reste fidèle aux contrastes de l’esprit baroque : sous son air austère, elle cache un intérieur richement décoré.

Eglise Notre Dame de l’Assomption de Lanslebourg Lanslebourg Val-Cenis 73480 Lanslebourg-Mont-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ L’ancienne église, située de l’autre côté de la rue, devenant vétuste et trop petite, les habitants décident d’en bâtir une nouvelle, plus vaste : elle est dotée de trois nefs, celle du milieu étant coiffée d’une coupole majestueuse.

Mais n’ayez crainte : on ne fait pas table rase du passé aussi facilement ! L’ancienne église a été conservée. Elle sera reconvertie en école, tribunal, puis espace culturel, toujours visitable aujourd’hui. Son mobilier aussi a été heureusement gardé. Transportés dans le nouveau lieu de culte, les quatre retables baroques notamment, en bois polychrome et doré à la feuille, sculptés dans le pin cembro, résineux très présent dans la vallée, vous attendent…

Un village, deux églises : venez découvrir cette étonnante cohabitation !

Bien que bâtie entre 1820 et 1830, l’église reste fidèle aux contrastes de l’esprit baroque : sous son air austère, elle cache un intérieur richement décoré.

©JF Durand