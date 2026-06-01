Visite de l’église St Laurent, Eglise St Laurent, Val-Cenis

Visite de l’église St Laurent Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise St Laurent Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Son emplacement singulier est tout à fait remarquable et depuis le petit vestibule vous pourrez admirer le décor baroque et de magnifiques motifs floraux peints au pochoir, uniques en Haute Maurienne. Le vestibule, comme dans toutes les églises de Maurienne, protège du passage trop direct de l’air frais de l’extérieur. Mieux vaut protéger les fidèles du froid, qui peut être glacial à cette altitude, même si en hiver l’édifice a encore plus de charme, coiffée de blanc et posée sur un manteau de neige…

Eglise St Laurent 73500 Sardières Val-Cenis 73500 Sollières-Sardières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ Perchée sur son promontoire, cette petite église est un bijou d’originalité plein d’exceptions : les décors fleuris de sa voûte – peints au pochoir, le trompe-l’œil du chœur, le confessionnal ouvragé en bois de pin cembro… Jusqu’à la poignée de son portail d’entrée : celle-ci, joliment ciselée, est classée au titre des Monuments historiques ! Et l’édifice contient encore tant d’autres choses à découvrir.

Son emplacement singulier est tout à fait remarquable et depuis le petit vestibule vous pourrez admirer le décor baroque et de magnifiques motifs floraux peints au pochoir, uniques en Haute Le comme…

©JF Durand