Visite libre de l’église St Michel à Lanslevillard, Eglise Saint Michel de Lanslevillard, Val-Cenis

Visite libre de l’église St Michel à Lanslevillard 19 et 20 septembre Eglise Saint Michel de Lanslevillard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La silhouette de l’église St Michel qui se détache sur fond de dent Parrachée est reconnaissable entre toutes. Elle abrite un magnifique retable et du mobilier du 17ème au 19ème siècle, mais la pièce la plus remarquable est le retable du Rosaire daté de 1626, chef-d’œuvre du Maître sculpteur Jean Clappier originaire de la vallée.

Eglise Saint Michel de Lanslevillard Lanslevillard Val-Cenis 73480 Lanslevillard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ L’église abrite les reliques de St Landry moine de l’Abbaye de Novalaise dans le Val de Suse (Italie). La légende raconte qu’il aurait été jeté dans l’Arc et que son corps aurait été miraculeusement repêché.

Plus surprenant enfin, une statue de la vierge qui paraît dater du 12ème siècle est visible au sommet du pignon.

L’église vient faire l’objet d’une restauration par une peintre décoratrice du village qui a redonné aux décors peints toute leur splendeur.

La silhouette de l’église St Michel qui se détache sur fond de dent Parrachée est reconnaissable entre toutes. Elle abrite un magnifique retable et du mobilier du 17ème au 19ème siècle, mais la pièce…

©JF Durand