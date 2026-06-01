Visite libre de l’église St Etienne à Sollières Sardières, Eglise Saint Etienne, Val-Cenis

Visite libre de l’église St Etienne à Sollières Sardières Dimanche 20 septembre, 16h30 Eglise Saint Etienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’église actuelle ne date que de 1825. Une avalanche avait en effet partiellement détruit l’édifice d’origine le 8 mars 1817. Et s’était ensuivi une interminable querelle de clocher (c’est le cas de le dire !) qui avait opposé les habitants des hameaux de l’Endroit et de l’Envers pour savoir où la reconstruire. Contrairement aux autres églises de Haute Maurienne dont les retables ont été sculptés par des artistes locaux, celui de l’église est l’œuvre de Jean-Jacques Todesquoz et Jean-Marie Mollin, deux sculpteurs de Val Sesia en Italie.

Eglise Saint Etienne 73500 Sollières Sardières Val-Cenis 73500 Sollières-Sardières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ L’église St Etienne a eu une histoire mouvementée. Détruite en 1817, elle ne fut reconstruite qu’en 1825 après une longue querelle de clocher et une aide financière de la paroisse demandée à de nombreuses reprises à la cour de la Maison de Savoie, restées lettre morte.

L’église actuelle ne date que de 1825. Une avalanche avait en effet partiellement détruit l’édifice d’origine le 8 mars 1817. Et s’était ensuivi une interminable querelle de clocher (c’est le cas de…

©JF Durand