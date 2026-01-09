Exposition Traces et indices de vie de la faune sauvage Place de la Vanoise Val-Cenis

Exposition Traces et indices de vie de la faune sauvage

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie

Début : 2026-12-20

fin : 2026-04-18

2026-12-20

Les animaux sauvages ne sont pas toujours bien visibles cette exposition en visite libre à la Maison de la Vanoise à Termignon vous aidera à décrypter leur passage en observant leurs traces ou les indices qu’ils ont laissé !

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

English :

Wild animals aren’t always easy to see: this free exhibition at the Maison de la Vanoise in Termignon will help you decipher their passage by observing their tracks or the clues they’ve left behind!

