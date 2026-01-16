Tous en piste à Val Cenis Lanslevillard Val-Cenis

Val-Cenis

Tous en piste à Val Cenis

Lanslevillard 173 rue du Vieux Moulin Val-Cenis Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Rendez-vous les 12 et 13 décembre 2026 pour Tous en Piste à Val Cenis ! Après l’énorme succès des 10 ans, votre station vous attend pour un nouveau lancement de saison convivial et festif entre ski, activités, stands gourmands et concerts.

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Lanslevillard 173 rue du Vieux Moulin Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

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English : Tous en piste at Val Cenis

See you on December 12 and 13, 2026 for Tous en Piste at Val Cenis! Following on from the huge success of the 10th anniversary event, your resort awaits you for another festive and convivial season launch, featuring skiing, activities, gourmet stands and concerts.

L’événement Tous en piste à Val Cenis Val-Cenis a été mis à jour le 2026-01-16 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme