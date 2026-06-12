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Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Noël Ballay

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Découverte de la Coopérative Jeunesse, un projet concret pour apprendre à travailler ensemble.
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Discover the Youth Cooperative, a concrete project for learning to work together.

L’événement Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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