Copains pas Copains Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Copains pas Copains

Du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-20

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Deux enfants qui ne se connaissent pas s’approchent, se reniflent , s’attirent, s’éloignent, se retrouvent en quête d’entente tout en défendant leur territoire et leur identité. Jeux d’enfants, jeux de pouvoir, jeux de concessions pour parvenir à jouer ensemble en découvrant la tolérance ils vont apprendre à être mieux avec l’autre afin d’être bien avec eux-mêmes. Dans Copains pas Copains tout réside dans el je et dans le jeu !







L’un est plutôt solitaire et créatif, l’autre plutôt sociable et suiveur. Autour de musiques classiques et jazz, ils évoluent avec des rouleaux de cartons et quelques accessoires qu’ils manipulent et transforment au gré des situations et de leur imagination. Le ton est résolument burlesque, les situations cocasses, la complicité et la chamaillerie dominent. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Copains pas Copains Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille