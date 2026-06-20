Coperta, première soirée pyjama Les Trinitaires Metz

Metz

Coperta, première soirée pyjama

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 11:00:00

fin : 2027-01-30 11:40:00

Date(s) :

2027-01-30

Sous les couvertures, trois enfants affrontent leurs peurs lors de leur première nuit loin de la maison. Se soutenant mutuellement, ils partagent des histoires, tissent des liens et transforment l’appréhension en une aventure humaine, pas à pas. Mise en scène par Andrea Buzzetti, cette création des Rotondes, portée par un trio d’interprètes luxembourgeois, offre un spectacle enjoué et tendre. Une ode à la confiance et au partage, qui rappelle aux tout-petits que s’ouvrir aux autres, c’est s’offrir des moments magiques.

Dès 3 ansEnfants

10 .

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Under the covers, three children face their fears during their first night away from home. Supporting one another, they share stories, form bonds, and transform their apprehension into a human adventure, step by step. Directed by Andrea Buzzetti, this production by Les Rotondes—featuring a trio of Luxembourgish performers—offers a playful and tender show. An ode to trust and sharing, it reminds little ones that opening up to others means treating themselves to magical moments.

Ages 3 and up

L’événement Coperta, première soirée pyjama Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ