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Copie de Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Copie de Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Copie de Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jeunesse Diderot

Adresse : 42 avenue Daumesnil

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription auprès des bibliothécaires, dans la limite de 8 enfants </p>

Atelier collage pour les enfants de 5 à 7 ans, suivi d’une vente dédicace avec la librairie la Terrasse de Gutenberg

Un atelier collage avec Irène Schoch inspiré de son album « Chiens Couture », suivi d’une vente dédicace!
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires, dans la limite de 8 enfants 

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil  75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/sous-toutes-les-coutures-focus-sur-le-vetement-en-bibliotheques-106767 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr


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