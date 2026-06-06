Copie de Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Copie de Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 20 juin 2026.
Atelier collage pour les enfants de 5 à 7 ans, suivi d’une vente dédicace avec la librairie la Terrasse de Gutenberg
Un atelier collage avec Irène Schoch inspiré de son album « Chiens Couture », suivi d’une vente dédicace!
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires, dans la limite de 8 enfants
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/sous-toutes-les-coutures-focus-sur-le-vetement-en-bibliotheques-106767 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
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