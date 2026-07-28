Copier, Créer : atelier de modelage pour adultes et adolescents Musée Bourdelle PARIS
mercredi 16 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Copier, Créer : atelier de modelage pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
Le musée Bourdelle convie les visiteurs à des ateliers d’initiation à
la technique du modelage en terre. Débutant ou confirmé, chaque
participant copie une œuvre d’Antoine Bourdelle en bronze, sortie
exceptionnellement des réserves. Suivant les conseils d’une plasticienne
du musée, chacun s’initie à la technique du modelage et donne forme à
son bloc d’argile en s’inspirant du modèle.
À la fin, chaque participant
repart avec son modelage.
Public : adultes, adolescents à partir de 15 ans
Il est conseillé d’apporter une boite à chaussures ou un petit carton pour transporter sa réalisation à l’issue de la séance.
Atelier d’initiation à la technique du modelage en terre pour adultes et adolescents.
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le mercredi 25 novembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h00 à 14h00
Le mercredi 16 septembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 14h00
payant
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Public adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T14:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T14:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T14:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T14:00:00+02:00;2026-11-25T10:00:00+02:00_2026-11-25T14:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T14:00:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/copier-creer?datetime=1791014400 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
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