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Copier, Créer : atelier de modelage pour adultes et adolescents Musée Bourdelle PARIS

mercredi 16 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS

Copier, Créer : atelier de modelage pour adultes et adolescents Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Musée Bourdelle
Adresse
18, rue Antoine Bourdelle
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p></p><p>Plein tarif : 20 € </p><p>Tarif réduit : 16 €</p>

Copier, Créer : atelier de modelage pour adultes et adolescents à partir de 15 ans

Le musée Bourdelle convie les visiteurs à des ateliers d’initiation à
la technique du modelage en terre. Débutant ou confirmé, chaque
participant copie une œuvre d’Antoine Bourdelle en bronze, sortie
exceptionnellement des réserves. Suivant les conseils d’une plasticienne
du musée, chacun s’initie à la technique du modelage et donne forme à
son bloc d’argile en s’inspirant du modèle.

À la fin, chaque participant
repart avec son modelage.

Public : adultes, adolescents à partir de 15 ans

Il est conseillé d’apporter une boite à chaussures ou un petit carton pour transporter sa réalisation à l’issue de la séance.

Atelier d’initiation à la technique du modelage en terre pour adultes et adolescents.
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le mercredi 25 novembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h00 à 14h00
Le mercredi 16 septembre 2026
de 10h00 à 14h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 14h00
payant

Plein tarif : 20 € 

Tarif réduit : 16 €

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T14:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T14:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T14:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T14:00:00+02:00;2026-11-25T10:00:00+02:00_2026-11-25T14:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T14:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle  75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/copier-creer?datetime=1791014400 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/


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