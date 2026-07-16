COPLATEAU : ZELIE ET LISA PARIENTE + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

COPLATEAU : ZELIE ET LISA PARIENTE + première partie Samedi 6 février 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

25/20/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:30:00+01:00 – 2027-02-06T23:30:00+01:00

Zélie

Zélie est une artiste intense et énergique qui mêle pop électronique, danse et émotions à vif. Sa plume, à la fois intime et universelle, aborde sans filtre des thèmes comme les ruptures, le rapport au corps ou l’impact du divorce.

Son album Le Cœur et sa Dictature, nourri par l’expérience de la scène, marque une étape clé dans son parcours, affirmant une voix sincère et générationnelle.

Sur scène, elle propose un show explosif mêlant pop, hip-hop et danse contemporaine, pour une expérience immersive et vibrante.

Lisa Pariente

Avec ses fringues colorées, ses moues théâtrales et son naturel sans filtre, Lisa Pariente impose une pop qui lui ressemble : vive, impertinente et sans détour. Elle raconte les histoires de sa génération avec humour et lucidité, transforme les galères amoureuses en refrains entêtants, et joue de l’autodérision comme d’une signature. Une écriture directe, une énergie feel-good, et surtout une présence qui ne triche pas.

+ première partie

Informations pratiques

Spectacle assis-debout (placement libre – places assises non garanties)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h et jusqu’à 00h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/zelie-lisa-pariente-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dans le cadre de Génération(s) en partenariat avec Points Communs, le Douze propose une soirée co-plateau avec Zélie et Lisa Pariente.

©Loana Duron ©Charles Baldassarra