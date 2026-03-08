Coquelicontes avec Arnaud Redon La Saunière

Coquelicontes avec Arnaud Redon

Salle polyvalente La Saunière Creuse

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Entre 2 gouttes . De 0 à 6 ans. Durée 30 mn

Entre deux gouttes on trouve de tout et de rien. Un asticot, une ritournelle…

Une grenouille de bois… Pas un poisson.

Mais à la pêche aux histoires on n’est jamais bredouille.

Un hommage écolo au cycle de l’eau.

Des histoires, des comptines, des sons et de l’eau. .

Salle polyvalente La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 45 87

