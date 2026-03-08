Coquelicontes avec Arnaud Redon La Saunière
Coquelicontes avec Arnaud Redon
Salle polyvalente La Saunière Creuse
2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Entre 2 gouttes . De 0 à 6 ans. Durée 30 mn
Entre deux gouttes on trouve de tout et de rien. Un asticot, une ritournelle…
Une grenouille de bois… Pas un poisson.
Mais à la pêche aux histoires on n’est jamais bredouille.
Un hommage écolo au cycle de l’eau.
Des histoires, des comptines, des sons et de l’eau. .
Salle polyvalente La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 45 87
