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Mazeirade Party La Saunière

Mazeirade Party La Saunière

Mazeirade Party La Saunière vendredi 1 mai 2026.

Adresse : La Mazeire

Ville : 23000 La Saunière

Département : Creuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Saunière

Mazeirade Party

La Mazeire La Saunière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Soyons généreux, ça rend Heureux !
Journée au profit des infirmiers du cœur.
Au programme brocante solidaire, vente de muguet, course colorée,j démo de danse, tombola, restauration et buvette.   .

La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 60 20 36 

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English : Mazeirade Party

L’événement Mazeirade Party La Saunière a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Grand Guéret

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