La Saunière

Mazeirade Party

La Mazeire La Saunière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Soyons généreux, ça rend Heureux !

Journée au profit des infirmiers du cœur.

Au programme brocante solidaire, vente de muguet, course colorée,j démo de danse, tombola, restauration et buvette. .

La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 60 20 36

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English : Mazeirade Party

L’événement Mazeirade Party La Saunière a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Grand Guéret