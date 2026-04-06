Mazeirade Party La Saunière
Mazeirade Party La Saunière vendredi 1 mai 2026.
La Saunière
Mazeirade Party
La Mazeire La Saunière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Soyons généreux, ça rend Heureux !
Journée au profit des infirmiers du cœur.
Au programme brocante solidaire, vente de muguet, course colorée,j démo de danse, tombola, restauration et buvette. .
La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 60 20 36
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English : Mazeirade Party
L’événement Mazeirade Party La Saunière a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Grand Guéret
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