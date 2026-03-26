Sortie Nature La Saunière
Sortie Nature La Saunière mercredi 27 mai 2026.
Sortie Nature
La Saunière Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Découverte des plantes communes et des plantes toxiques envahissantes organisée pas l’épicerie Passemoil sel et animée par le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement. .
La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine passemoilesel23@outlook.fr
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English :
L’événement Sortie Nature La Saunière a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grand Guéret
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